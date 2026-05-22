سقوط صاحب صفحة وهمية للنصب على المواطنين بزعم بيع دراجات كهربائية بأسعار مخفضة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم؛ من خلال إيهامهم بقدرته على توفير دراجات كهربائية "إسكوتر" بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول)، بفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته؛ أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب.

واتخذت الإجراءات القانونية.