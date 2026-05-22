أخبار العالم

بينها ريبر وF-15.. خسائر فادحة في سلاح الجو الأمريكي خلال الحرب مع إيران

فرناس حفظي

كشفت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن خسائر كبيرة تكبدها سلاح الجو الأمريكي خلال الحرب مع إيران، شملت تدمير أو تضرر 42 طائرة، بينها 24 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper، التي وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها “أهم أصول القوات الجوية” خلال المواجهة.


وبحسب تقرير قُدم إلى الكونجرس الأمريكي ونشرت تفاصيله صحيفة “ديلي ميل”، فإن الخسائر شملت أيضا أربع مقاتلات من طراز F-15E، سقطت ثلاث منها بنيران صديقة من الدفاعات الجوية الكويتية في اليوم الثاني للحرب، بينما أسقطت القوات الإيرانية الطائرة الرابعة خلال عملية إنقاذ معقدة داخل الأراضي الإيرانية.

ووفق التقرير، دُمرت كذلك طائرتان من طراز MC-130J Commando II خلال محاولة إجلاء طاقم المقاتلة الأمريكية، إضافة إلى إسقاط طائرة هجومية من طراز A-10 وتحطم طائرة تزويد بالوقود من نوع KC-135 في العراق، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها.


كما أشار التقرير إلى تعرض عدد من الطائرات الأمريكية لأضرار خلال هجمات إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، من بينها طائرة الإنذار المبكر E-3 Sentry، التي توصف بأنها “عين الولايات المتحدة في الخليج”، إلى جانب تضرر مقاتلة شبحية من طراز F-35A.


في المقابل، تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، إذ أفادت وكالة “إرنا” الإيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران ضمن جهود الوساطة، بينما نقلت وكالة “رويترز” أن قطر أرسلت وفدا إلى العاصمة الإيرانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران.


وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن مسودة اتفاق يجري بحثها بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف من انهيار الهدنة وعودة المواجهات العسكرية في أي لحظة.

