بمشاركة مصرية واسعة.. انطلاق اليوم الأول لكأس العالم لسلاح السيف للرجال بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والتي تقام في مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 مايو الجاري بمشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة فعاليات دور المجموعات بالإضافة إلى الأدوار الإقصائية التمهيدية لمسابقة الفردي على أن تستكمل غدًا منافسات الدور الرئيسي بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى النهائي.

ويشارك في البطولة 19 لاعبًا من مصر حيث سيشارك اليوم في دور المجموعات 16 لاعبًا مصريًا فيما يبدأ كل من أحمد هشام وزياد السيسي وأدهم معتز منافساتهم غدًا من الأدوار الرئيسية مباشرة بفضل تصنيفهم الدولي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع علي عطية في المجموعة الرابعة رفقة لاعبي أيرلندا وكازاخستان وإيطاليا واليابان والصين وتركيا، بينما يتواجد ياسين خضير في المجموعة الخامسة رفقة أبطال نيجيريا والبلد المحايد وكندا والمجر وكوريا الجنوبية والإمارات.

فيما جاء محمد عامر في المجموعة السادسة رفقة لاعبي الولايات المتحدة والأردن وكازاخستان والبلد المحايد وبولندا والمكسيك، بينما يقع عمر أبوالنيل في المجموعة السابعة رفقة لاعبي الهند وجورجيا والصين وإيطاليا وتركيا والبرازيل.

أما حمزة الشاذلي فيقع في المجموعة الثامنة رفقة أبطال بلغاريا والإمارات وإسبانيا والمجر وإيطاليا وكازاخستان، فيما يتواجد يوسف عبدالقادر في المجموعة التاسعة رفقة لاعبي ألمانيا والبلد المحايد وأوكرانيا وبلغاريا والبرتغال والولايات المتحدة.

وجاء آدم صالح في المجموعة العاشرة رفقة لاعبي إيطاليا وبولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا واليونان والبلد المحايد، أما ساهر أبوالسعود فيتواجد في المجموعة الحادية عشرة رفقة أبطال الولايات المتحدة والبلد المحايد واليابان وتشيلي والصين وكازاخستان.

ويقع عمر حلمي في المجموعة الثالثة عشرة مع أبطال السعودية واليابان والأردن وإسبانيا وكندا وفنزويلا، بينما جاء علي دويدار في المجموعة الخامسة عشرة مع لاعبي البلد المحايد وفرنسا وكندا وأوكرانيا ورومانيا والهند.

ويتواجد معاذ أيمن في المجموعة السابعة عشرة مع أبطال الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والصين واليابان وأيسلندا، بينما يقع حسين أحمد في المجموعة الثامنة عشرة رفقة لاعبي إسبانيا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة وفنزويلا ورومانيا.

أما يوسف بدر فيقع في المجموعة الثانية والعشرين رفقة أبطال فنزويلا والأردن وهونج كونج والبلد المحايد والسعودية وكازاخستان، فيما جاء زياد نوفل في المجموعة الرابعة والعشرين مع أبطال السعودية وفرنسا وإيطاليا والصين وهونج كونج وتشيلي.

وأخيرًا جاء عمر دويدار في المجموعة الخامسة والعشرين مع أبطال كندا والبرازيل وماليزيا والبلد المحايد وفرنسا وهونج كونج، بينما يتواجد حمزة أبوحلوة في المجموعة السابعة والعشرين رفقة لاعبي رومانيا والصين والمجر وألمانيا والبلد المحايد وإيطاليا.