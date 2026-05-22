قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشان بطولة الدوري .. طبيب أطفال يعلنها : الكشف مجاني لأي ابن أو بنت لابس تيشيرت الزمالك .. خاص
اعتقال 13 مستوطنا حاولوا أداء طقوس دينية داخل المسجد الأقصى
ما يحدث في يوم عرفة للحاج وغيره .. خطيب المسجد الحرام : 3 نفحات لا تعوض
ريال مدريد يعلن رحيل نجمه رسميا عن الفريق
محمد صلاح يفاجئ الجميع.. شرطان يقلبان قرار الرحيل من ليفربول
شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
رئيس حزب الغد: نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بتنسيقية شباب الأحزاب
السعودية تعلن اكتمال وصول 2500 مستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
3 أنواع للاستطاعة تحدد وجوب الحج .. وهذه حالات جواز الإنابة
برلماني: مصر تتبنى نهجًا مسؤولًا يعزز الاستقرار الإقليمي ويحافظ على سيادة الدول
فاجعة أكتوبر| إحالة ذئب تطبيق شهير أنهى عذرية طالبة للجنايات.. خاص
زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة مصرية واسعة.. انطلاق اليوم الأول لكأس العالم لسلاح السيف للرجال بالقاهرة

سلاح السيف
سلاح السيف
حمزة شعيب

انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والتي تقام في مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 مايو الجاري بمشاركة 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة فعاليات دور المجموعات بالإضافة إلى الأدوار الإقصائية التمهيدية لمسابقة الفردي على أن تستكمل غدًا منافسات الدور الرئيسي بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى النهائي.

ويشارك في البطولة 19 لاعبًا من مصر حيث سيشارك اليوم في دور المجموعات 16 لاعبًا مصريًا فيما يبدأ كل من أحمد هشام وزياد السيسي وأدهم معتز منافساتهم غدًا من الأدوار الرئيسية مباشرة بفضل تصنيفهم الدولي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع علي عطية في المجموعة الرابعة رفقة لاعبي أيرلندا وكازاخستان وإيطاليا واليابان والصين وتركيا، بينما يتواجد ياسين خضير في المجموعة الخامسة رفقة أبطال نيجيريا والبلد المحايد وكندا والمجر وكوريا الجنوبية والإمارات.

فيما جاء محمد عامر في المجموعة السادسة رفقة لاعبي الولايات المتحدة والأردن وكازاخستان والبلد المحايد وبولندا والمكسيك، بينما يقع عمر أبوالنيل في المجموعة السابعة رفقة لاعبي الهند وجورجيا والصين وإيطاليا وتركيا والبرازيل.

أما حمزة الشاذلي فيقع في المجموعة الثامنة رفقة أبطال بلغاريا والإمارات وإسبانيا والمجر وإيطاليا وكازاخستان، فيما يتواجد يوسف عبدالقادر في المجموعة التاسعة رفقة لاعبي ألمانيا والبلد المحايد وأوكرانيا وبلغاريا والبرتغال والولايات المتحدة.

وجاء آدم صالح في المجموعة العاشرة رفقة لاعبي إيطاليا وبولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا واليونان والبلد المحايد، أما ساهر أبوالسعود فيتواجد في المجموعة الحادية عشرة رفقة أبطال الولايات المتحدة والبلد المحايد واليابان وتشيلي والصين وكازاخستان.

ويقع عمر حلمي في المجموعة الثالثة عشرة مع أبطال السعودية واليابان والأردن وإسبانيا وكندا وفنزويلا، بينما جاء علي دويدار في المجموعة الخامسة عشرة مع لاعبي البلد المحايد وفرنسا وكندا وأوكرانيا ورومانيا والهند.

ويتواجد معاذ أيمن في المجموعة السابعة عشرة مع أبطال الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والصين واليابان وأيسلندا، بينما يقع حسين أحمد في المجموعة الثامنة عشرة رفقة لاعبي إسبانيا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة وفنزويلا ورومانيا.

أما يوسف بدر فيقع في المجموعة الثانية والعشرين رفقة أبطال فنزويلا والأردن وهونج كونج والبلد المحايد والسعودية وكازاخستان، فيما جاء زياد نوفل في المجموعة الرابعة والعشرين مع أبطال السعودية وفرنسا وإيطاليا والصين وهونج كونج وتشيلي.

وأخيرًا جاء عمر دويدار في المجموعة الخامسة والعشرين مع أبطال كندا والبرازيل وماليزيا والبلد المحايد وفرنسا وهونج كونج، بينما يتواجد حمزة أبوحلوة في المجموعة السابعة والعشرين رفقة لاعبي رومانيا والصين والمجر وألمانيا والبلد المحايد وإيطاليا.

كأس سلاح السيف كأس العالم لسلاح السيف للرجال كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

الاهلي

الأهلي يعود إلى الكونفدرالية بعد غياب 11 عاما

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

حسام موافي لطلاب الطب : البداية صعبة.. لكن الطريق يستحق الصبر

ترامب

مستشار بالحزب الجمهوري الأمريكي: تحركاتنا تجاه كوبا جادة وليست مناورة سياسية

حقل

متحدث البترول: الاكتشافات الجديدة تدعم احتياجات مصر من الغاز وتعزز جاهزية الصيف

بالصور

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد