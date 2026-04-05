الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا تطورات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات(وام) اليوم /الأحد/ أن الرئيس الإماراتي ورئيسة الوزراء الإيطالية بحثا أيضا ، خلال اللقاء، الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية إدانة هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن إيطاليا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و جورجا ميلوني، مختلف مسارات التعاون بين بلديهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدين حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

