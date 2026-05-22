القابضة للمياه تنتهي من تنفيذ ورش تأهيل المشاركين في جائزة مصر للتميز الحكومي

انتهت الشركة القابضة لمياه الشرب من تنفيذ سلسلة من ورش العمل التأهيلية للمشاركين من الشركة القابضة والشركات التابعة.

جاء ذلك في مختلف فئات الجائزة، والتي شملت فئة مراكز خدمة العملاء (المكاتب الأمامية)، والمبادرات الابتكارية، والمبادرات والمشروعات المشتركة، وفرق العمل، وجوائز التميز الفردي بمختلف فئاتها.

يأتي ذلك في إطار المشاركة المتميزة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في جائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث على التوالي.

و في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة القابضة للتميز المؤسسي، والتي تستهدف نشر ثقافة التميز وتطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين، من خلال تقديم الدعم الفني والتأهيلي للمشاركين خلال مراحل إعداد واستيفاء ملفات الترشح، وأثناء عمليات التقييم المختلفة، بما يضمن تقديم مشاركات متميزة تعكس مستوى التطور المؤسسي الذي تشهده الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشاركة المستمرة في جائزة مصر للتميز الحكومي تعكس التزام الشركة القابضة بتبني ثقافة التميز المؤسسي وتحقيق التطوير المستدام في مختلف قطاعات العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر يمثل أحد أهم محاور النجاح وتحسين الأداء المؤسسي.

وأضاف أن الجائزة أصبحت منصة مهمة لتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز روح الابتكار والتنافس الإيجابي بين العاملين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري، مؤكدًا حرص الشركة القابضة على توفير كافة أوجه الدعم للمشاركين بما يعزز فرص المنافسة وتحقيق نتائج متميزة في مختلف الفئات.

وأكد أن الشركة القابضة مستمرة في دعم جهود التميز المؤسسي بالشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء والخدمات، وتعزيز قدرة المؤسسات التابعة على مواكبة أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.