الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«القابضة للمياه» ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
آية الجارحي

أكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

غرف طوارئ بجميع الشركات التابعة

وأشار إلى تشكيل غرف طوارئ بجميع الشركات التابعة تعمل على مدار الساعة، مع جاهزية فرق التشغيل والصيانة ومعدات الكسح والشفط للتعامل الفوري مع أي طفوحات أو انسدادات قد تحدث نتيجة السلوكيات الخاطئة أثناء ذبح الأضاحي.

انتظام العمل بنظام الورديات

وشدد رئيس الشركة القابضة على انتظام العمل بنظام الورديات بجميع المواقع والمحطات، وتكثيف تواجد الكيميائيين بالمعامل لمتابعة جودة المياه ورفع العينات بشكل دوري، لضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين، موضحًا أن شكاوى وبلاغات المواطنين يتم استقبالها على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن 125، وخط 175 للصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية المتابعة المستمرة للشكاوى الواردة إلى غرف الطوارئ والخط الساخن والعمل على حلها فورًا، خاصة ما يتعلق بظهور الطفوحات أو شكاوى جودة المياه، مع التأكيد على جاهزية معدات الطوارئ لمواجهة أي أعطال مفاجئة أو انسدادات محتملة خلال أيام العيد.

كما وجّه بضرورة الالتزام بخطط الصيانة الدورية لمحطات المياه والصرف الصحي، والتأكد من تطهير الشبكات والخطوط بشكل منتظم، مع متابعة خطط التطهير داخل كل محافظة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.

وفي إطار الدور التوعوي والمجتمعي للشركة، أطلقت الشركة القابضة حملة توعية موسعة بجميع المحافظات تستهدف المواطنين والجزارين وربات البيوت، للتأكيد على السلوكيات السليمة خلال أيام العيد، وأهمها عدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي، لما تسببه من انسدادات وطفوحات تؤثر سلبًا على الخدمة المقدمة.

كما دعت الشركة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه أثناء عمليات الذبح والتنظيف، وعدم إهدار المياه في غير الأغراض المخصصة لها، حفاظًا على المياه

