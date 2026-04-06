الاتحاد السنغالي لكرة القدم يتسلم حيثيات قرار لجنة الاستئناف

تسلم الاتحاد السنغالي لكرة القدم حيثيات قرار لجنة الاستئناف وذلك عقب مرور 3 أسابيع من الحكم

وطالب الاتحاد السنغالي باتخاذ إجراءات سريعة، بينما المغرب يفضل التمهل، معتبرًا أنه لا مبرر للاستعجال ويحتاج وقتًا كافيًا لإعداد دفاعه بدقة.

ويهدف المغرب من رفض الإجراءات السريعة لتمادي صدور القرار خصوصا أن الحكم النهائي للقضية من المحكمة الرياضية قد يستغرق بين 9 و12 شهرًا.

وتشيرالحيثيات إلى اختلاف في التقييم الفني وهي كالتالي:"

اولاً :"حكم المباراة ذكر “توقف مؤقت للمباراة لمدة نحو 12 دقيقة” بسبب احتجاج السنغال، دون وصف الحدث كانسحاب نهائي.

ثانيا:-تقرير منسق المباراة التونسي خالد لمكشر كان المرجع الذي ثالثا:" اعتمدت عليه لجنة الاستئناف لإقرار نتيجة المباراة كـ”خسارة بالانسحاب”.

رابعا:"الجانب المغربي لم يقدم أي اعتراض تقني قبل استئناف اللعب، وتقرير المباراة لم يسجل أي تحفظ رغم مخالفة السنغال.

خامسا:" رغم إعلان لجنة الاستئناف فوز المغرب على الورق (3-0)، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات بروتوكولية مباشرة، ما خلق حالة قانونية غير مسبوقة: جهة تحدد الفائز، بينما تُترك مهمة تحديد مصير الكأس والجوائز للجنة التنفيذية للكاف.