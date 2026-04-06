تحركات قوية من منتخب الكونغو بأوروبا لجذب المواهب مزدوجة الجنسية قبل المونديال

كثّف الاتحاد الكونغولي لكرة القدم تحركاته في أوروبا خلال الفترة الحالية، لمحاولة لإقناع عدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية بتمثيل المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم.

وأوفد الاتحاد ممثلين إلى عدد من الدول الأوروبية، لفتح باب المفاوضات مع عدة أسماء بارزة تنشط في كبرى الأندية، من بينهم سيني مايولو لاعب باريس سان جيرمان، وأل شاداي بتشيابو لاعب لايبزيغ، بالإضافة إلى أنتوني ميلامبو لاعب برينتفورد.

ويُعد سيني مايولو، صاحب الـ19 عامًا، الاسم الأبرز ضمن قائمة المستهدفين، حيث تُقدّر قيمته السوقية بنحو 40 مليون يورو، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه.

ويسعى منتخب الكونغو إلى تدعيم صفوفه بعناصر شابة تمتلك خبرات أوروبية، من أجل بناء جيل قوي قادر على المنافسة على الساحة القارية والدولية.

وفي حال نجاح هذه التحركات، قد يتحول منتخب الكونغو إلى قوة حقيقية في كرة القدم العالمية، خاصة مع امتلاكه مزيجًا من المواهب المحلية والمحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى.