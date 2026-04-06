ديسابر يكتب التاريخ مع منتخب الكونغو

يواصل المدرب الفرنسي ديسابر كتابة التاريخ مع منتخب الكونغو الديموقراطية بعدما قاد الفريق لتحقيق طفرة كبيرة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاث سنوات ونصف.

ونجح ديسابر في إعادة الفهود إلى الواجهة القارية والدولية عبر سلسلة من الإنجازات اللافتة أبرزها:

التأهل مرتين إلى كأس الأمم الإفريقية

تحقيق المركز الرابع في نسخة أمم افريقيا 2023

قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم غياب دام 52 عامً إعادة المنتخب إلى قائمة أفضل 10 منتخبات في إفريقيا وفق التصنيف القاري

و نجح المدرب الفرنسي في بناء فريق متوازن يجمع بين الخبرة والعناصر الشابة، مع تحسين الأداء الدفاعي والصلابة التكتيكية