سابقة خطيرة.. الهلال السوداني يفتح النار على الكاف

فتح نادي الهلال السوداني النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن أزمة مباراة نهضة بركان وأحقية مشاركة اللاعب حمزة موساوي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نادي الهلال في بيان: "حصل نادي الهلال السوداني اليوم على الرد الذي بعثه نادي نهضة بركان إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، في القضية رقم DC۲۳۳۳۷، وقد ثبت أن رفع الإيقاف المؤقت في ١٤ مارس ٢٠٢٦م، تم بطلب من نادي نهضة بركان، وذلك عبر بريد إلكتروني أرسل في الساعة ٢٣:٢٠ من نفس ليلة فرض الإيقاف".

وأضاف: "قد وافق الاتحاد الإفريقي على هذا الطلب خلال ثلاثة أيام، دون تقديم أسباب، ودون عقد جلسة استماع، ودون استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين ٣٥ و ٣٦ من لوائح مكافحة المنشطات التابعة للفيفا لعام ٢٠٢١، ولم يتم استشارة أي طرف آخر، كما لم يتم إخطار أي طرف آخر".

وتابع: "إن رفع إيقاف مؤقت خلال يومين، في حالة مخالفة مؤكدة تتعلق باستخدام منشطات، ودون عقد جلسة استماع، يُعد سابقة غير معهودة، والمعيار الذي يترتب على ذلك يثير قلقًا بالغا بشأن مستقبل تطبيق قوانين مكافحة المنشطات في كرة القدم الإفريقية".

وواصل: "كما يلاحظ نادي الهلال أن المراسلات الأخيرة للاتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة إلى تنحي الشخص الذي وقع على قرار رفع الإيقاف المؤقت، وهو القرار الذي يُعد أساس النزاع الحالي.. ويتوقع نادي الهلال من هذا الشخص أن يتنحى من تلقاء نفسه، أو أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتعيين مسؤول آخر لرئاسة القضية. وفي حال عدم حدوث ذلك، سيقوم نادي الهلال بإثارة مسألة تضارب المصالح رسميا قبل بدء جلسة الاستماع".

واستطرد: "من المقرر عقد جلسة الاستماع في 9 أبريل ٢٠٢٦، أي بعد ستة وعشرين يوما من رفع الإيقاف، وقبل يومين فقط من مباراة نصف النهائي، وسيعرض نادي الهلال هذه الوقائع خلال الجلسة، ويعرب عن ثقته القوية في أن الاتحاد الإفريقي سيتخذ قرارا يحقق العدالة ويحافظ على نزاهة المنافسة".

واختتم: "يجدد نادي الهلال تأكيده على التزامه بالدفاع عن حقوقه وصون نزاهة كرة القدم الإفريقية".