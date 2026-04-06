شوط أول سلبي بين زد والمقاولون بالدوري







سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة زد والمقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني بمجموعة الهبوط بالدوري المصري





أهدر محمود صابر ركلة جزاء لصالح زد فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء

وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: طارق - ربيعة - كاستيلو - الجبالي

خط الوسط: كاباكا - محمود صابر - مصطفى سعد ميسي - شادش حسين

خط الهجوم: البانوبي - حمدي علاء

بينما خاض المقاولون المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: كهربا - حسين حسن - هشام - جمال

خط الوسط: عادل - باهية - فؤاد - فيصل

خط الهجوم: محمد سالم - محمد حامد