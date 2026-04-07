إبراهيم حسن: انتقال زيزو إلى الأهلي مفاجأة.. و50% من مستواه «مصنوع»

أكد إبراهيم حسن، نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، أن انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي جاء مفاجئًا للجميع.



وأوضح حسن ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «أون»، أن زيزو يمتلك مزيجًا من الموهبة والتطوير، مشيرًا إلى أن 50% من مستواه يعتمد على موهبته، بينما النصف الآخر نتاج العمل والتأهيل، لافتًا إلى أنه لم يكن من الأسماء البارزة قبل انضمامه إلى الزمالك أو مشاركته بشكل منتظم.



وأضاف أن الانطباع السائد لدى الجماهير كان يؤكد ارتباط اللاعب بالزمالك، لذلك شكّل انتقاله إلى الأهلي صدمة كبيرة.

وتطرق للحديث عن مستوى الأهلي، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر، حيث يُفترض أن يحقق انتصارات كبيرة بفارق مريح.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على توقعه تحسن أداء الأهلي خلال مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، معتبرًا أن هذه المباراة قد تمثل نقطة انطلاق جديدة للفريق.