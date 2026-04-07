أيمن يونس: الزمالك عوض زيزو بـ بيزيرا.. والجماهير سر الموسم الانتصارات

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الفريق يعيش حالة فنية ومعنوية مميزة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعبين استعادوا الثقة بفضل الجماهير والجهاز الفني.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»:"بيزيرا هو التعويض بعد اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا، وكان الجميع يتوقع أن تنتقل كل المسؤولية إلى زيزو، لكنه انتقل إلى الأهلي".

وأضاف:"الزمالك لا يقف على أحد، وتم تعويض زيزو ببيزيرا، وهو لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، ويمكن وصفه بأنه خليط بين فينيسيوس ورافينيا، لكنه يحتاج فقط لتسجيل الأهداف".

وتابع:"ناصر منسي قدم هدفًا رائعًا، يشبه هدف ماركو فان باستن في نهائي أوروبا، لذلك أطلقت عليه ماركو فان منسي".

وأشار إلى الدور الفني للمدرب معتمد جمال، قائلًا:"معتمد جمال منح بعض اللاعبين أدوارًا مختلفة خلال مباراة المصري، وبعد الهدف أجرى تغييرات تكتيكية ساهمت في تحول شخصية الفريق، وأصبح الهجوم أكثر شراسة".

وأوضح: "الزمالك يقدم موسمًا إعجازيًا، واللاعبون باتوا مؤمنين بقدرتهم على تحقيق الإنجاز، وذلك بفضل دعم الجماهير والجهاز الفني الذي منحهم الثقة".

وأكد أن المواجهة المقبلة أمام شياب بلوزادا ستكون حاسمة في مشوار الفريق، مضيفًا: "لا بد من غلق صفحة مباراة المصري والتركيز فيما هو قادم، لأن الاحتفال الزائد قد يكلف الفريق الكثير".

وأشاد بدور الجماهير، قائلًا:"جماهير الزمالك تصنع ملحمة في دعم الفريق، وهي بمثابة بطارية شحن للاعبين، وتعد العامل الأهم في تحفيزهم".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المنافسة، مؤكدًا: "حظوظ الفرق الأربعة متساوية في التتويج بالدوري، كما أن مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ستكون صعبة، وهنا سيظهر دور وليد صلاح الدين في تحفيز اللاعبين واحتوائهم".