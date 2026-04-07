ذهب إلى الزمالك بالخطأ.. أمير مرتضى يكشف كواليس ما بعد نهائي القرن

كشف أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس مهمة من فترة عمله داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن الضغوط الكبيرة أثرت عليه نفسيًا خلال تلك المرحلة.

وقال أمير مرتضى، خلال ظهوره عبر بودكاست "مودرن سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern mti ، إنه عانى من الاكتئاب بسبب العمل في كرة القدم، ولا يزال يحاول التعافي من آثاره حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بعد مباراة "نهائي القرن" كان يذهب إلى نادي الزمالك بالخطأ لمدة 10 أيام.

وأضاف أن أول لاعب تعاقد معه خلال فترة السويسري كريستيان جروس في عام 2018 كان التونسي فرجاني ساسي، مؤكدًا أن علاقتهما لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأوضح أمير مرتضى أنه نجح في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في موسمه الثاني مع الزمالك، لافتًا إلى أن أول صدام له داخل النادي جاء عندما رفض تصوير أحد أعضاء مجلس الإدارة مع فرجاني ساسي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تلك الفترة شهدت العديد من التحديات، لكنها ساهمت في تكوين خبراته داخل الوسط الرياضي.