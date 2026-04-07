موقف النادي كان سليما.. أمير مرتضى يكشف كواليس أزمة عقد زيزو مع الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، كواليس أزمة عقد أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه كان ينتظر تدخلًا من مجلس إدارة النادي لحل الموقف خلال الفترة الماضية.

وقال أمير مرتضى منصور خلال ظهوره في بودكاست مودرن سبورتس، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern mti، إنه هو من تولى ملف التعاقد مع زيزو من الأساس لتعويض رحيل محمود كهربا، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك في ذلك التوقيت تعاملت بشكل سليم في صياغة عقد اللاعب.

وأضاف أن الأزمة الحالية لم تكن واضحة بالنسبة له، خاصة في ظل عدم تواصُل أي فرد من مجلس الإدارة معه لمناقشة تفاصيل العقد أو محاولة الوصول إلى حل مناسب.

وتابع: لا أعلم ماذا حدث بعد ذلك داخل النادي، ولا أعرف حقيقة ما يتردد بشأن حصول زيزو على أموال من ممدوح عباس.