خالد الغندور: زيزو نجم صنع الفارق.. والزمالك عوضه بموهبة أكبر

أكد الإعلامي خالد الغندور علي نجاح فريق الزمالك في صنع النجوم وتعويض رحيل النجم أحمد مصطفى "زيزو" ،وذلك بعد إستمرار صداره جدول ترتيب الدوري الممتاز.

و كتب خالد الغندور عبر فيسبوك:زيزو لاعب كان مميز مع الزمالك و صنع الفارق في مباريات و بطولات كثيرة و جمهور الزمالك كان حزين عليه و غاضب منه لإنه اعتبره واحد منهم .

وتابع: و لكن ربنا عوض جمهور الزمالك بموهبة كبيرة في نفس مكانه بإمكانيات اكبر و مهارة اعلي و سن اصغر و هنا يثبت الزمالك انه صانع للنجوم خوان بيزيرا في حتة ثانية.

ترتيب الزمالك والمصري

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة فى المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

من المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

على أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.