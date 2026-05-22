توفى بالمحكمة.. تشييع جثمان المحامي مصطفى غباشي من مسجد سيدي جابر

شيّع العشرات من المحامين وزملاء المهنة وأهالي الفقيد جثمان المحامي مصطفى غباشي من مسجد مسجد سيدي جابر الشيخ، في جنازة مهيبة خيمت عليها حالة من الحزن والأسى، حيث حرص المشيعون على تقديم واجب العزاء والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

وقد خيّم الحزن على أهالي محافظة الإسكندرية عقب وفاة المحامي مصطفى غباشي أثناء تأدية عمله داخل محكمة الدخيلة غرب المحافظة، خلال مرافعته في إحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة.

قرار عاجل من نقابة المحامين بالإسكندرية

وبحسب نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، فإن الفقيد تعرض لوعكة مفاجئة أثناء قيامه بمهام عمله وتقديم مرافعته في جنحة تتبع دائرة العامرية داخل المحكمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في مشهد مؤثر أثار حالة من الحزن بين زملائه والمتواجدين بالمحكمة.

وأكدت نقابة المحامين بالإسكندرية أنها تتابع الموقف عن كثب، مع بدء إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالواقعة، إلى جانب التواصل مع أسرة الفقيد لتقديم الدعم اللازم ومتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالحادث.

ونعى عدد كبير من المحامين وزملاء المهنة الفقيد، مشيدين بسيرته المهنية وأخلاقه الطيبة، مؤكدين أنه كان مثالًا للإخلاص والتفاني في أداء عمله حتى اللحظات الأخيرة من حياته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.