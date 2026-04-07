إبراهيم حسن: لم أحصل على حقي إعلاميًا

أكد إبراهيم حسن لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، ولاعب القناة الحالي، أنه لم يحصل على حقه إعلاميًا خلال مسيرته الكروية رغم ما قدمه من مستويات مميزة.

وقال إبراهيم حسن، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون»، إنه ترشح لجائزة بوشكاش 3 مرات، لكنه لم ينل التقدير الإعلامي الكافي.

وأضاف أنه عاش أفضل فترات مسيرته داخل النادي الإسماعيلي، مؤكدًا حبه الكبير للنادي وجماهيره، التي يعتبرها بمثابة بلده الثاني، مشددًا على أنه يشعر بأنه واحد من أبنائه.

وأوضح أنه استمتع كثيرًا باللعب بقميص الإسماعيلي، خاصة بجوار محمد حمص وحسني عبد ربه.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن نادي الزمالك حاول التعاقد معه لعدة سنوات قبل انضمامه، لافتًا إلى أنه شارك بشكل أساسي في موسمه الأول وساهم في التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، رغم رحيله بعد موسم واحد فقط.