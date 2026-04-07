عودة شحاتة وغياب شيكو بانزا.. قائمة الزمالك لمواجهة بلوزداد بالكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستسافر اليوم الثلاثاء إلى الجزائر، لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - خوان بيزيرا .

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، بعثة الزمالك المتجهة إلى الجزائر، لمواجهة شباب بلوزداد.

ومن المقرر أن تقلع طائرة الزمالك في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء متجهة إلى الجزائر، في رحلة تستغرق نحو 4 ساعات.