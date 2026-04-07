هشام كمال: تواجد أحمد فتوح في الوسط الأيمن منح الزمالك أفضلية أمام المصري

أكد هشام كمال، المحلل الرياضي، أن قرار الدفع بـ أحمد فتوح على الجانب الأيمن في خط وسط نادي الزمالك منح الفريق أفضلية واضحة خلال مواجهة النادي المصري الأخيرة.

وأوضح كمال،خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن هذا التوظيف التكتيكي ساهم في زيادة الفاعلية الهجومية للزمالك، مع الحفاظ على التوازن بين الجوانب الدفاعية والهجومية، ما مكن الفريق من السيطرة على مجريات اللعب لفترات طويلة من المباراة.

وأضاف أن مرونة فتوح وقدرته على التحرك بين الخطوط أضافت حلولًا متنوعة لبناء الهجمات، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات الفنية تلعب دورًا حاسمًا في ترجيح كفة الفريق داخل الملعب وتحقيق الأداء المطلوب.

وأكد هشام كمال أن هناك حالة من التناغم والانسجام ظهرت بوضوح بين ناصر منسي وعدي الدباغ خلال مواجهة النادي المصري، موضحا أن الثنائي نجح في خلق مساحات داخل دفاع المنافس من خلال التحركات المتبادلة والتفاهم الجيد بينهما، ما ساهم في زيادة الفاعلية الهجومية وتهديد مرمى المصري في أكثر من مناسبة.

وأضاف أن هذا الانسجام يمنح الفريق حلولًا هجومية متنوعة، مؤكدًا أن استمرار هذا التفاهم سيكون له تأثير إيجابي على أداء الفريق في المباريات المقبلة.