الزمالك يرفض توقيع عقوبة على أحمد فتوح بعد اعتراضة على التبديل

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال توقيع عقوبات مالية على أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، بعد اعتراضه على الخروج من مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت أمس في بطولة الدوري

وأظهر أحمد فتوح نجم الزمالك غضبه أثناء خروجه من ملعب المباراة بقرار استبداله ورفض السلام على معتمد جمال المدير الفني.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق فوز مهمة على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بمجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.

وحقق الزمالك عدة مكاسب من الفوز بجانب الثلاث نقاط الهامة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري

مكاسب الزمالك بعد الفوز على المصري

تصدر عدى الدباغ قائمة الهدافين بعد هدفه أمام المصري ووصل الفدائي إلى الهدف رقم 8 في بطولة الدوري بالتساوي مع تريزيجيه نجم الأهلي.

وتألق ناصر منسي وعاد للتسجيل مجدداً بهدفين أمام النادي المصري ويصل للهدف رقم 6 ويفصله هدفين ليتصدر مع عدى الدباغ قائمة الهدافين

وواصل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك تقديم عروضه الرائعة رفقة الفارس الابيض مسجلا المساهمة رقم 16 مع الزمالك بتسجيله 6 أهداف وصناعة 10 في موسم استثنائي يقدّمه البرازيلي.