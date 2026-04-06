الزمالك لن يتخلى عن خوان بيزيرا في الموسم المقبل ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استمرار تمسك نادي الزمالك باللاعب خوان بيزيرا مع الفريق الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مصدر.. الزمالك لن يتخلى عن خوان بيزيرا في الموسم المقبل وهناك تمسك كامل باستمراره مع الفريق".



يحل مساء يوم الجمعة القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نصف نهاشي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القاهرة متوجهة إلي الجزائر لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية صباح غد الثلاثاء.

وكان فريق شباب بلوزداد اكتسح فريق ترجي مستغانم في الدوري الجزائري بسباعية نظيفة استعدادا لمواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.