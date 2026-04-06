عامر حسين: المواجهات المباشرة ستحسم بطل الدوري.. وهذا سر تألق الزمالك

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المواجهات المباشرة ستحسم بطل الدوري هذا الموسم.

وقال عامر حسين، عبر تصريحات إذاعية: "المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز ستحسمها المواجهات المباشرة، التي ستحدد بطل الدوري هذا الموسم".

وأضاف: "الزمالك لديه فرصة كبيرة للانفراد بصدارة الدوري، حيث نجح معتمد جمال بجدارة في تكوين توليفة مميزة بين اللاعبين، كما يمتلك الفريق عناصر أصحاب خبرات، وعودة أحمد فتوح بمستوى قوي، إلى جانب خط هجوم قادر على حسم المباريات".

وتابع: "جون إدوارد تعرض لانتقادات في بداية مشواره مع الزمالك، وتم الحكم على تجربته بالفشل مبكرًا، لكن لاعبي الزمالك يلعبون بروح وإصرار، وهو ما ساعد على العودة للانتصارات".

وأتم: "الزمالك يمتلك أكبر معدل حضور جماهيري بين الأندية، ويساند الجماهير الفريق بشكل كبير".