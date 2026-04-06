الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غدا.. الخماسي الحديث يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل استضافة كأس العالم

عبدالله هشام

يعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، مؤتمرًا صحفيًا لكشف تفاصيل استضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث "المرحلة الأولى" لسلسة بطولات كأس العالم لعام 2026.

وتستضيف مصر البطولة على ملاعب ستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 7 حتى 13 إبريل الجاري، بمشاركة 400 لاعبًا ولاعبة من 42 دولة.

ومن المقرر أن يتم انعقاد المؤتمر في الخامسة مساء غدًا الثلاثاء، بقاعة الفروسية بملعب الفروسية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

يحضر المؤتمر الصحفي، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الأمريكي روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث فضلًا عن مسؤولي الاتحاد المصري للعبة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من: إستونيا، أستراليا، أفغانستان، فنزويلا، أوزباكستان، جورجيا، ألمانيا، اليونان، فرنسا، المجر، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، فلسطين، إيطاليا، النمسا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، جواتيمالا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، المكسيك، سريلانكا، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، كيرجستان، بولندا، تركيا، سويسرا، ودولتين من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للحدث.

وتستضيف مصر المرحلة الأولى من كأس العالم، على أن تقام المرحلة الثانية في دولة بلغاريا في الفترة من 13 لـ 17 مايو المقبل، كما تقام المرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل.

ويقام نهائي كأس العالم في المجر في الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل.
 

