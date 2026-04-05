رياضة

جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

محمد سمير

كشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، عن جدول منافسات  البطولة  الافتتاحية لسلسلة كأس العالم للرجال والسيدات لعام 2026 ،  والتي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 7  إلى 13 إبريل الجاري ، على ملاعب ستاد القاهرة الدولي.، حيث تقام منافسات السباحة بمجمع حمامات السباحة بالاستاد ، لمنافسات السلاح بصالة 2 بمجمع الصالات بالاستاد ، فيما تقام منافسات  الموانع و الليزر - رن على ملعب الفروسية  باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتم عقد الأجتماع الفني لتصفيات السيدات في السابعة  مساء الثلاثاء الموافق 7 ابريل ، على أن تبدأ المنافسات صباح يوم الأربعاء 8 إبريل بتصفيات فردي السيدات ، والتي تم تقسيم المشاركات بها  إلى ثلاث مجموعات، وسيكون جدول المجموعة الأولى على النحو التالي "التاسعة صباحا مسابقة السباحة ثم السلاح ، ثم الموانع وتختتم المنافسات بمسابقة ليزر- رن".
فيما سيكون جدول المجموعة الثانية كالآتي " العاشرة صباحا مسابقه الموانع، ثم السباحة، ثم السلاح وأخيرا مسابقة ليزر – رن"، وجدول المجموعة الثالثة كالتالي " الثامنة صباحاً مسابقة السلاح ، ثم الموانع ، ثم السباحة ،وأخيرا مسابقة ليزر – رن". وفي السابعة مساءً يعقد الاجتماع الفني لتصفيات الرجال .

وتنطلق تصفيات فردي الرجال يوم الخميس الموافق 9 ابريل الجاري، وسيتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات،  على أن يكون جدول  المجموعة الأولى على النحو التالي "التاسعة والنصف صباحا مسابقة السباحة ثم السلاح ، ثم الموانع وتختتم المنافسات بمسابقة ليزر- رن".
فيما سيكون جدول المجموعة الثانية كالآتي " العاشرة صباحا مسابقه الموانع، ثم السباحة، ثم السلاح وأخيرا مسابقة ليزر – رن"، وجدول المجموعة الثالثة كالتالي " الثامنة صباحاً مسابقة السلاح ، ثم الموانع ، ثم السباحة ،وأخيرا مسابقة ليزر – رن". و جدول المجموعة الرابعة "الواحدة ظهرا مسابقة الموانع ، ثم السباحة ، ثم السلاح ،،وأخيرا مسابقة ليزر – رن".
وفي التاسعة مساءً يعقد الاجتماع الفني لمنافسات نصف نهائي الرجال والسيدات  .

و ينطلق الدور قبل النهائي للسيدات، عند الساعة الثامنة صباحا الجمعة الموافق 10 ابريل بمسابقة السلاح "النقاط الإضافية" ، ثم تبدأ منافسات المجموعة الأولى في الواحد ظهرا بمسابقة السلاح ثم الموانع والسباحة واخيرا ليزر- رن   وتبدأ المجموعة الثانية منافستها عند الساعة الخامسة عصرا بنفس ترتيب المسابقات خلال 90 دقيقة من أول مسابقة.
وتقام منافسات السلاح النقاط الإضافية لقبل نهائي الرجال في الخامسة مساء.

وينطلق الدور قبل النهائي للرجال صباح السبت 11 ابريل , حيث تنطلق منافسات المجموعة الأولى الساعة 11 صباحا بمسابقة السلاح ثم الموانع والسباحة واخيرا ليزر- رن   وتبدأ المجموعة الثانية منافستها عند الساعة الثالثة عصرا بنفس ترتيب المسابقات خلال 90 دقيقة من أول مسابقة.
وفي تمام السابعة مساءً يعقد الاجتماع الفني لمنافسات نهائي الرجال والسيدات .

ويقام نهائي الرجال والسيدات صباح الاحد 12 ابريل الجاري حيث تبدأ فترة التسخين للسيدات عند التاسعة الا عشر دقائق صباحا ، وتبدأ المسابقة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمسابقة السلاح ثم الموانع والسباحة واخيرا ليزر- رن ، على أن يتم تسليم الميداليات للسيدات في تمام الساعة 12 ظهرا، ويبدأ نهائي الرجال بعمليات التسخين عند الساعة الواحدة الا عشر دقائق ظهرا وتبدأ المسابقة الساعة الثالثة عصرا وسيتم تسليم ميداليات الرجال الساعة الخامسة عصرا.

وتشهد البطولة مشاركة 400 لاعبا ولاعبة من 42 دولة  هي : "إستونيا، أستراليا، أفغانستان، فنزويلا، أوزباكستان، جورجيا، ألمانيا، اليونان، فرنسا، المجر، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، فلسطين، إيطاليا، النمسا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، جواتيمالا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، المكسيك، سريلانكا، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، كيرجستان، بولندا، تركيا، سويسرا، ودولتين من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للحدث".

وتستضيف مصر البطولة الافتتاحية  من سلسلة  كأس العالم لعام 2026، على أن تقام المرحلة الثانية في  بلغاريا في الفترة من 13 لـ 17 مايو المقبل، كما تقام المرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل.
ويقام نهائي كأس العالم في المجر في الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل.

كأس العالم للخماسي الحديث جدول منافسات كأس العالم الاتحاد المصري للخماسي الحديث شريف العريان

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

ليلي عبد اللطيف

مفاجأة في شم النسيم.. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل في 2026

الترمس

طريقة تحضير الترمس في المنزل قبل شم النسيم بخطوات بسيطة

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

بالصور

إزالة 319 إعلانا مخالفا وتقنين أوضاع 1380 أخرى بشوارع وميادين الشرقية .. صور

رفع اعلان
رفع اعلان
رفع اعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد