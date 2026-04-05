جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

كشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، عن جدول منافسات البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم للرجال والسيدات لعام 2026 ، والتي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 7 إلى 13 إبريل الجاري ، على ملاعب ستاد القاهرة الدولي.، حيث تقام منافسات السباحة بمجمع حمامات السباحة بالاستاد ، لمنافسات السلاح بصالة 2 بمجمع الصالات بالاستاد ، فيما تقام منافسات الموانع و الليزر - رن على ملعب الفروسية باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتم عقد الأجتماع الفني لتصفيات السيدات في السابعة مساء الثلاثاء الموافق 7 ابريل ، على أن تبدأ المنافسات صباح يوم الأربعاء 8 إبريل بتصفيات فردي السيدات ، والتي تم تقسيم المشاركات بها إلى ثلاث مجموعات، وسيكون جدول المجموعة الأولى على النحو التالي "التاسعة صباحا مسابقة السباحة ثم السلاح ، ثم الموانع وتختتم المنافسات بمسابقة ليزر- رن".

فيما سيكون جدول المجموعة الثانية كالآتي " العاشرة صباحا مسابقه الموانع، ثم السباحة، ثم السلاح وأخيرا مسابقة ليزر – رن"، وجدول المجموعة الثالثة كالتالي " الثامنة صباحاً مسابقة السلاح ، ثم الموانع ، ثم السباحة ،وأخيرا مسابقة ليزر – رن". وفي السابعة مساءً يعقد الاجتماع الفني لتصفيات الرجال .

وتنطلق تصفيات فردي الرجال يوم الخميس الموافق 9 ابريل الجاري، وسيتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات، على أن يكون جدول المجموعة الأولى على النحو التالي "التاسعة والنصف صباحا مسابقة السباحة ثم السلاح ، ثم الموانع وتختتم المنافسات بمسابقة ليزر- رن".

فيما سيكون جدول المجموعة الثانية كالآتي " العاشرة صباحا مسابقه الموانع، ثم السباحة، ثم السلاح وأخيرا مسابقة ليزر – رن"، وجدول المجموعة الثالثة كالتالي " الثامنة صباحاً مسابقة السلاح ، ثم الموانع ، ثم السباحة ،وأخيرا مسابقة ليزر – رن". و جدول المجموعة الرابعة "الواحدة ظهرا مسابقة الموانع ، ثم السباحة ، ثم السلاح ،،وأخيرا مسابقة ليزر – رن".

وفي التاسعة مساءً يعقد الاجتماع الفني لمنافسات نصف نهائي الرجال والسيدات .

و ينطلق الدور قبل النهائي للسيدات، عند الساعة الثامنة صباحا الجمعة الموافق 10 ابريل بمسابقة السلاح "النقاط الإضافية" ، ثم تبدأ منافسات المجموعة الأولى في الواحد ظهرا بمسابقة السلاح ثم الموانع والسباحة واخيرا ليزر- رن وتبدأ المجموعة الثانية منافستها عند الساعة الخامسة عصرا بنفس ترتيب المسابقات خلال 90 دقيقة من أول مسابقة.

وتقام منافسات السلاح النقاط الإضافية لقبل نهائي الرجال في الخامسة مساء.

وينطلق الدور قبل النهائي للرجال صباح السبت 11 ابريل , حيث تنطلق منافسات المجموعة الأولى الساعة 11 صباحا بمسابقة السلاح ثم الموانع والسباحة واخيرا ليزر- رن وتبدأ المجموعة الثانية منافستها عند الساعة الثالثة عصرا بنفس ترتيب المسابقات خلال 90 دقيقة من أول مسابقة.

وفي تمام السابعة مساءً يعقد الاجتماع الفني لمنافسات نهائي الرجال والسيدات .

ويقام نهائي الرجال والسيدات صباح الاحد 12 ابريل الجاري حيث تبدأ فترة التسخين للسيدات عند التاسعة الا عشر دقائق صباحا ، وتبدأ المسابقة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمسابقة السلاح ثم الموانع والسباحة واخيرا ليزر- رن ، على أن يتم تسليم الميداليات للسيدات في تمام الساعة 12 ظهرا، ويبدأ نهائي الرجال بعمليات التسخين عند الساعة الواحدة الا عشر دقائق ظهرا وتبدأ المسابقة الساعة الثالثة عصرا وسيتم تسليم ميداليات الرجال الساعة الخامسة عصرا.

وتشهد البطولة مشاركة 400 لاعبا ولاعبة من 42 دولة هي : "إستونيا، أستراليا، أفغانستان، فنزويلا، أوزباكستان، جورجيا، ألمانيا، اليونان، فرنسا، المجر، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، فلسطين، إيطاليا، النمسا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، جواتيمالا، بريطانيا، جنوب أفريقيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، المكسيك، سريلانكا، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، كيرجستان، بولندا، تركيا، سويسرا، ودولتين من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للحدث".

وتستضيف مصر البطولة الافتتاحية من سلسلة كأس العالم لعام 2026، على أن تقام المرحلة الثانية في بلغاريا في الفترة من 13 لـ 17 مايو المقبل، كما تقام المرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل.

ويقام نهائي كأس العالم في المجر في الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل.