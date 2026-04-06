عامر حسين: مجلس الزمالك وراء رحيلي عن لجنة المسابقات

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن سمير زاهر يُعد أفضل رئيس اتحاد تعامل معه، مشيرًا إلى أنه كان يحرص على التشاور معه في جميع الأمور.

وقال عامر حسين، عبر تصريحات إذاعيه، إن مجلس إدارة نادي الزمالك كان له دور كبير في رحيله عن إدارة لجنة المسابقات، مؤكدًا أن هناك حملات ضده منذ عامين.

وأوضح: "أزمة الدوري في الموسم الماضي كانت بسبب تعديل اللائحة دون سبب واضح، لأن أي شخص جديد يسعى إلى إحداث تغيير بفكر مختلف".

واختتم تصريحاته قائلًا: "بعد أخطاء الموسم الماضي، أعاد اتحاد الكرة البنود التي كنت قد وضعتها في اللائحة القديمة، وتم تدارك هذه الأخطاء".