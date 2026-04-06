وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره المغربي لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، نظيره المغربي محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعلي هامش توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك في مجالات الشباب والرياضة، مع التركيز على البرامج والمبادرات الشبابية، وتبادل الخبرات في مجالات التمكين وبناء القدرات، إلى جانب بحث تنفيذ فعاليات مشتركة تسهم في تعزيز التواصل بين شباب البلدين.

وأكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، مشددًا على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم قضايا الشباب ويدعم جهود التنمية.

فيما أعرب وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، وحرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات الشبابية والثقافية.

وفي ختام اللقاء، اصطحب وزير الشباب والرياضة نظيره المغربي في جولة داخل مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة