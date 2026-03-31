وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

عقد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتورة سلافة جويلي - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث تعزيز أطر التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الدكتور طاهر نصر - نائب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها برنامج "بنك القيادات" بوزارة الشباب والرياضة والذي تم تأهيلهم وتدريبهم داخل الاكاديمية،وتنفيذ النسخة الأولى بمشاركة 100 نشء، كما تناول اللقاء آليات التعاون مستقبلاً.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مجال اختيار وتأهيل القيادات، مشيراً إلى أن شباب المحافظات الحدودية يمثلون أولوية في خطط الوزارة لتعزيز قيم الانتماء والولاء، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن تأهيل الشباب والنشء يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتباره استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، مؤكدًا أن إعداد أجيال واعية ومؤهلة علمياً وعملياً يمثل أساس بناء كوادر قادرة على القيادة وصناعة القرار، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ويعزز من استقرار وتقدم المجتمع.