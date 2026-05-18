موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 مايو

مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الاثنين 18 مايو 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..


-  وقت صلاة الفجر 4:20 ص

* موعد صلاة الظهر 12:51 ص

-  موعد صلاة العصر 4:28 م

-  موعد صلاة المغرب 7:43 م

* موعد صلاة العشاء 9:12 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

* وقت صلاة الفجر 4:21 ص

* موعد صلاة الظهر 12:57 م

* موعد صلاة العصر 4:36 م

* موعد صلاة المغرب 7:51 م

* موعد صلاة العشاء 9:21 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

* وقت صلاة الفجر 4:14 ص

* موعد صلاة الظهر 12:47 ص

* موعد  صلاة العصر 4:25 م

* موعد صلاة المغرب 7:40 م

* موعد صلاة العشاء 9:10 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

* وقت صلاة الفجر 4:15 ص

* وقت صلاة الظهر 12:39 ص

* موعد صلاة العصر 4:11 م

* وقت صلاة المغرب 7:27 م

* وقت صلاة العشاء 8:53 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

* وقت صلاة الفجر 4:33 ص

* موعد صلاة الظهر 12:45 ص

* موعد صلاة العصر 4:08 م

* موعد صلاة المغرب 7:25 م

* موعد صلاة العشاء 8:47 م

دعاء أول يوم من ذي الحجة للرزق

الدعاء عبادة عظيمة في سائر الأيام ولا شك أنه يعظم من فرص الإجابة في أوقات الطاعة المشرفة ومنها الليالي العشر من ذي الحجة التي جاء القسم بها في الآية السابقة من سورة الفجر، وقد أخبر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها بقوله: "مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ" يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ"، أخرجه أبوداود وابن ماجه وغيرهما.

وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، في العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قيل إنه يكثر من لفظ لا إله إلا الله، وخاصة في يوم عرفة ؛ بالإضافة إلى صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة، سنة لغير الحاج، وقال النبيّ، عليه الصلاة والسلام: صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ.

وفي التقرير التالي نوضح دعاء أول يوم من ذي الحجة للرزق، وما يقال في هذه الأيام المباركة:

اللهم أسألك باسمك الأعظم، وأحمدك وأستغفرك وأتوب إليك، سبحانك يا ربنا يا من تعطّف العزّ وقال به، ولبس المجد وتكرّم به،اللهم إنّ كانت ذنوبي سببًا في حجب رزقي فاصرفها عنّيا رب، اللهم اقسم لي من الخير، ما أتقوّى به على طاعتك، اللهم ارزقني واجبرني يا كريم.

سبحانك اللهم يا من أظهـرت الجميل وسترت القبيح، اللهم أسألك يا كريم يا واسع الرّزق والمغفرة وباسط الرحمة لعبادك الصالحين، أن تقدّر لي الخير حيث كان، وأن تُلهمني للرزق وتُيسّره لي، وتُيسّرني له، اللهم اصرف عنّي الفقر، واجعلني من عبادك الصّالحين يا رب.

