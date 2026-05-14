الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يسمع النبي صلاتنا أم تبلغه؟.. أحمد الطلحي يجيب

الصلاة على النبي
محمد شحتة

أوضح الداعية أحمد الطلحي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، مؤكدًا أن النصوص النبوية بيّنت بوضوح كيفية وصولها إلى حضرته الشريفة.

وأشار الطلحي، خلال تصريح له، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال بقوله: "إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام"، موضحًا أن هناك ملائكة مكلّفين بنقل الصلاة والسلام من الأمة إلى النبي الكريم.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني"، ما يدل على أن الصلاة عليه تصل إليه في أي مكان وزمان، دون انقطاع أو حجاب.

أحاديث الصلاة على النبي

وبيّن أن من الأحاديث الواردة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام"، في إشارة إلى خصوصية هذا المقام الشريف، وأن السلام يُعرض عليه ويرد عليه.

كما لفت إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأغر فإن صلاتكم تعرض علي"، مؤكدًا أن عرض الأعمال والصلاة على النبي من صور التكريم الإلهي له صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الطلحي أن الملائكة لا تكتفي بالتبليغ فقط، بل يترتب على الصلاة على النبي أجر عظيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا"، فتكون سببًا في مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات.

وشدد على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كلاهما خير لأمته، مستشهدًا بقوله: "حياتي خير لكم... فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرًا لكم، تُعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرًا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم"، مشيرًا إلى أن هذا يرسّخ معنى الارتباط الروحي المستمر بين النبي وأمته.

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

إطلالة فرح شعبان في تركيا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

