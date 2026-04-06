وكيل مشروعات النواب : عقول خضراء مبادرة استراتيجية لتمكين شباب الصعيد ودعم الابتكار الزراعي

أكد النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة الشباب والرياضة لمبادرة "عقول خضراء – ابتكارات زراعية من صعيد مصر" يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في طاقات الشباب، لا سيما في محافظات الصعيد، من خلال ربط الابتكار الزراعي بريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، أن البرنامج يستهدف تدريب 400 شاب وفتاة من محافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد)، وهو ما يعكس حرص الدولة على احتضان الأفكار الشبابية وتحويلها إلى مشروعات واقعية قابلة للتنفيذ، حيث يتم اختيار أفضل 100 مشروع للمشاركة في معسكرات تدريبية متخصصة تعمل على تطوير هذه الأفكار وصقلها.

وأشار وكيل مشروعات البرلمان. إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في دعم قطاع الزراعة، الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن توظيف التكنولوجيا والابتكار في هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف نائب الصعيد. أن اهتمام الدولة بالشباب في الصعيد يعكس رؤية شاملة نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، وتمكين الشباب من لعب دور فعال في بناء المستقبل، خاصة من خلال دعمهم بالأدوات والخبرات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة.

واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه، بالتأكيد على أن مبادرة "عقول خضراء" تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كقوة دافعة للتنمية، وحرصها على بناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.