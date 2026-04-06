الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وكيل مشروعات النواب : عقول خضراء مبادرة استراتيجية لتمكين شباب الصعيد ودعم الابتكار الزراعي

النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة الشباب والرياضة لمبادرة "عقول خضراء – ابتكارات زراعية من صعيد مصر" يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في طاقات الشباب، لا سيما في محافظات الصعيد، من خلال ربط الابتكار الزراعي بريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، أن البرنامج يستهدف تدريب 400 شاب وفتاة من محافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد)، وهو ما يعكس حرص الدولة على احتضان الأفكار الشبابية وتحويلها إلى مشروعات واقعية قابلة للتنفيذ، حيث يتم اختيار أفضل 100 مشروع للمشاركة في معسكرات تدريبية متخصصة تعمل على تطوير هذه الأفكار وصقلها.

وأشار وكيل  مشروعات البرلمان. إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في دعم قطاع الزراعة، الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن توظيف التكنولوجيا والابتكار في هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف نائب الصعيد. أن اهتمام الدولة بالشباب في الصعيد يعكس رؤية شاملة نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، وتمكين الشباب من لعب دور فعال في بناء المستقبل، خاصة من خلال دعمهم بالأدوات والخبرات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة.

واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه، بالتأكيد على أن مبادرة "عقول خضراء" تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كقوة دافعة للتنمية، وحرصها على بناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

مبادرة عقول خضراء – ابتكارات زراعية من صعيد مصر محافظات الصعيد الابتكار الزراعي ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

مبابي

أزمة تأثير لا تهديف.. ماذا يحدث لمبابي في ريال مدريد؟

المجني عليه مع شقيقه

اتهموه بمعاكسة اختهم.. جلسة صلح تنتهي بطعنة نافذة لعامل بمخبز.. ووالدة المتهم: عيل وغلط

مأساة إنسانية في الغربية|استغاثة فتاة بعد اعتداء على طفلها.. والأم: أصابني انتهاك وتشويه سمعة

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

