موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى كأس الكونفدرالية

يحل مساء يوم الجمعة القادم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، ضيفا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نصف نهاشي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي البطولة القارية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القاهرة، متوجهة إلى الجزائر لمواجهة نظيره فريق شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية صباح غد الثلاثاء.

وكان فريق شباب بلوزداد اكتسح فريق ترجي مستغانم في الدوري الجزائري بسباعية نظيفة استعدادا لمواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب الانتهاء من مباراة المصري في الدوري..

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بصدارة المسابقة.