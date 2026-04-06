رقم مميز لناصر منسي بعد تسجيل هدفين في شباك المصري البورسعيدي

نجح ناصر منسي مهاجم الزمالك في تسجيل هدفين خلال فوز فريقه أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتفوق ناصر منسي على كل لاعبي الدوري المصري في إجمالي المساهمات التي وصلت لـ 11 هدف في أقل عدد من المباريات والمشاركات بشكل أساسي.

وساهم ناصر منسي في 11 هدف خلال الموسم الحالي وسجل 6 أهداف وصنع 5 خلال 871 دقيقة خلال 9 مباريات.

نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز مهمة على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بمجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.

وحقق الزمالك عدة مكاسب من الفوز بجانب الثلاث نقاط الهامة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري

مكاسب الزمالك بعد الفوز على المصري

تصدر عدى الدباغ قائمة الهدافين بعد هدفه أمام المصري ووصل الفدائي إلى الهدف رقم 8 في بطولة الدوري بالتساوي مع تريزيجيه نجم الأهلي.

وتألق ناصر منسي وعاد للتسجيل مجدداً بهدفين أمام النادي المصري ويصل للهدف رقم 6 ويفصله هدفين ليتصدر مع عدى الدباغ قائمة الهدافين

وواصل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك تقديم عروضه الرائعة رفقة الفارس الابيض مسجلا المساهمة رقم 16 مع الزمالك بتسجيله 6 أهداف وصناعة 10 في موسم استثنائي يقدّمه البرازيلي.