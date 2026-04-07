طارق أضا: علي ماهر عايز يكسب الأهلي عشان يضمن المربع الذهبي



كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن سيراميكا كليوباترا سيدخل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي بطموحات كبيرة، في ظل رغبة المدير الفني علي ماهر في تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية هذا الموسم.

وأوضح أضا خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن علي ماهر يسعى لقيادة سيراميكا كليوباترا نحو التواجد ضمن المربع الذهبي، مستفيدًا من الأداء القوي الذي يقدمه الفريق مؤخرًا، ما يعزز من حظوظه في المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الدوري.

كما أكد أضا، إن قائمة النادي الأهلي شهدت مفاجأة بغياب اللاعب كامويش، رغم تمسك المدير الفني ييس توروب ببقائه ورفض رحيله، لكن اللاعب غير متواجد في قائمة مباراة اليوم.