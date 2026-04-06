عودة مرعي وغياب كامويش والجزار.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ويوسف بلعمري وهادي رياض وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.