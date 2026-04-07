صراع القمة.. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تُقام على أرضية استاد المقاولون العرب، في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالبطولة.

الأهلي يهدف لانطلاقة قوية في المرحلة الختامية

يسعى الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في مرحلة الحسم، خاصة بعد انتهاء مرحلة التصفية. الفريق الأحمر يطمح لاستغلال هذه المباراة لتعزيز فرصه في المنافسة على درع الدوري، وتقليص الفارق مع فرق الصدارة.

وتأتي هذه المواجهة في وقت يبدو فيه سيراميكا كليوباترا ضعيفًا نسبيًا بسبب الغيابات المؤثرة، ما يمثل فرصة ذهبية للأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية.

سيراميكا كليوباترا يواجه أزمة غيابات كبيرة

يعاني سيراميكا كليوباترا من أزمة كبيرة في صفوفه، حيث يغيب عن الفريق 11 لاعبًا بسبب الإصابات والإيقافات، وهذه الغيابات تؤثر على قدرة الفريق على تقديم أداء متكامل، وهو ما قد يمنح الأهلي الأفضلية في السيطرة على مجريات اللقاء.

الإثارة تزداد في مرحلة الحسم بالدوري

مع اقتراب نهاية الموسم، تشهد المرحلة النهائية من الدوري المصري منافسة شرسة بين الفرق الكبرى. يسعى الأهلي لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، وتحقيق انطلاقة قوية في المرحلة الحاسمة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق المباراة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة للمواجهة

تنقل المباراة حصريًا على قناة أون سبورت 1 (ON Sport 1)، الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري، لتكون جماهير الأهلي على موعد مع مواجهة حاسمة ومثيرة.