قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

محمد صبيح

ننشر أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2026  وقد سجل  سعر الجنيه الذهب زنة 8 جرام عيار 21 نحو 57,040 جنيه للشراء و56,640 جنيه للبيع، فيما سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 7,130 جنيه للشراء و7,080 جنيه للبيع.

  • عيار 24: 8,150 جنيه للبيع و 8,090 جنيه للشراء
  • عيار 21: 7,130 جنيه للبيع و 7,080 جنيه للشراء
  • عيار 18: 6,110 جنيه للبيع و 6,070 جنيه للشراء
  • عيار 14: 4,755 جنيه للبيع و 4,720 جنيه للشراء
  • الجنيه الذهب: 57,040 جنيه للبيع و 56,640 جنيه للشراء
  • الأونصة بالجنيه: 253,450 جنيه للبيع و 251,670 جنيه للشراء
  • الأونصة بالدولار: 4,650.95 دولار

عيار 24 هو الأعلى سعرًا بين الأعيرة، حيث سجل 8,150 جنيه للبيع مقابل 8,090 جنيه للشراء، ويُعد المعيار المفضل للمستثمرين والمشترين الباحثين عن أعلى قيمة ذهبية.

عيار 21 يُعتبر الأكثر تداولًا في السوق المحلي، وسجل اليوم 7,130 جنيه للبيع و7,080 جنيه للشراء، وهو المعيار القياسي المستخدم لحساب أسعار المشغولات الذهبية مثل الخواتم والأساور.

عيار 18 وعيار 14 سجلا 6,110 و4,755 جنيه للبيع على التوالي، ويُستخدمان غالبًا في المشغولات البسيطة أو المزج مع معادن أخرى لتخفيض التكلفة.

الجنيه الذهب حافظ على استقراره عند 57,040 جنيه للبيع و56,640 جنيه للشراء، ويُستخدم كمعيار استثماري مهم للمواطنين الراغبين في الادخار بالذهب.

الأونصة سجلت 253,450 جنيه للجنيه المحلي، و4,650.95 دولار عالميًا، مما يعكس القيمة الدولية للذهب مقابل العملات الأجنبية، فيما بلغ دولار الصاغة 54.49 جنيه مقابل 54.30 جنيه في البنوك، ما يشير إلى هامش الربح للصاغة المحليين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

ميدو

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع بسوهاج

عملية جراحية

جهود تعليمية

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

إبراهيم النجار

وائل الغول

عبد السلام فاروق

كريمة أبو العينين

المزيد