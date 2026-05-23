انسياب التجارة.. إعفاء الشاحنات القادمة من عمان من رسوم العبور في الشارقة

اعتمدت الشارقة إعفاء الشاحنات القادمة من سلطنة عمان ضمن الممر اللوجستي من رسوم التعرفة المرورية، دعما لانسيابية التجارة وتعزيزا لكفاءة النقل وسلاسل الإمداد.

وأعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، اعتماد إعفاء الشاحنات القادمة من سلطنة عمان ضمن مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعريفة المرورية داخل الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة حركة التجارة ودعم سلاسل الإمداد في دولة الإمارات.

ويشمل القرار الشاحنات العابرة عبر منفذي "خطمة ملاحة" و"المدام" الحدوديين، ضمن الشحنات المسجلة في المبادرة والمستوفية لشروطها، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات العاملة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

ويستفيد الممر اللوجستي من الموقع الاستراتيجي لمنفذ "خطمة ملاحة" القريب من ميناء "صحار" العماني، الأمر الذي يقلص زمن النقل ويعزز سرعة وصول الشحنات، إضافة إلى ارتباطه بشبكة طرق رئيسية تربطه بالموانئ والمناطق الحرة والصناعية داخل الدولة ويتمتع منفذ "المدام" بأهمية لوجستية كبيرة بفضل موقعه الحيوي واتصاله بولاية محضة في محافظة البريمي، ما يجعله محورا مهما لحركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.