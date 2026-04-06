تراجع واستقرار… أسعار الذهب في الدول العربية خلال التعاملات المسائية اليوم

شهدت أسعار الذهب في الدول العربية تباينًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 ما بين تراجع واستقرار وتحركات محدودة وذلك في ظل تغيرات الأسعار العالمية وحركة الأسواق.

وفي السعودية سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظاً خلال بداية التعاملات الصباحية قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف في ختام التعاملات اليوم.

ولكن رغم ارتفاعها خلال التعاملات المسائية إلا أنها ظلت أقل من مستوياتها المسجلة أمس ما يعكس اتجاه الذهب إلى الانخفاض في السعودية.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد سجل سعر الذهب في السعودية اليوم:

عيار 24 نحو 562.89 ريال

عيار 22 نحو 515.98 ريال

عيار 21 نحو 492.53 ريال

عيار 18 نحو 422.17 ريال

وفي الإمارات شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم بالتوازي مع التراجع النسبي في الأسواق وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 نحو 561.06 درهم

عيار 22 نحو 514.31 درهم

عيار 21 نحو 490.93 درهم

عيار 18 نحو 420.79 درهم

أما في الكويت فقد استقرت أسعار الذهب دون تغيرات ملحوظة خلال تعاملات اليوم مع هدوء حركة السوق، وسجلت الأسعار:

عيار 24 نحو 46.300 دينار

عيار 22 نحو 42.450 دينار

عيار 21 نحو 40.525 دينار

عيار 18 نحو 34.725 دينار

الجنيه الذهب نحو 324.125 دينار

وترتبط تحركات الذهب في الدول العربية بالتغيرات العالمية في الأسعار إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل كل سوق خلال الفترة الحالية.