اقتصاد

400 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، ارتفاعًا ملحوظًا مع نهاية التعاملات المسائية، وسط حالة من التذبذب المستمر التي تسيطر على سوق الصاغة المحلي، بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية للأوقية.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بصعود سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات جديدة، ما انعكس مباشرة على السوق ، حيث سجل الذهب عيار 21 تحركًا صعوديًا جديدًا.
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات المسائية نحو 7130 جنيهًا للبيع، قبل أن يرتفع ليصل إلى 7150 جنيهًا للبيع، ليواصل بذلك المعدن الأصفر تحركاته الصعودية داخل محلات الصاغة.

جاءت أسعار الذهب خلال التعاملات النهائية على النحو التالي:

- عيار 24:
8171.5 جنيهًا للبيع – 8114.25 جنيهًا للشراء

- عيار 22:
7490 جنيهًا للبيع – 7438 جنيهًا للشراء

- عيار 21:
7150 جنيهًا للبيع – 7100 جنيه للشراء

- عيار 18:
6128 جنيهًا للبيع – 6085 جنيهًا للشراء

- الجنيه الذهب:
57200 جنيه للبيع – 56800 جنيه للشراء

وارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه خلال الساعات الماضية ، فيما قفز سعر الجرام بنحو 50 جنيه.
 

ارتفاع الأوقية عالميًا يدعم الصعود

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا لتصل إلى نحو 4682 دولارًا، وهو ما ساهم في دعم الاتجاه الصعودي للأسعار محليًا، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية نتيجة التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

ويشير خبراء السوق إلى أن تحركات الذهب العالمية أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار داخل مصر، خاصة مع ارتباط السوق المحلي بشكل مباشر بسعر الدولار وحركة الأوقية.

لماذا يرتفع الذهب رغم التذبذب؟

يرى محللون أن ارتفاع الذهب خلال هذه الفترة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

  • زيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن
  • استمرار التوترات الجيوسياسية الدولية
  • تقلبات أسعار الدولار في الأسواق العالمية
  • توجه المستثمرين للتحوط ضد التضخم

هذه العوامل مجتمعة تدفع الذهب إلى الحفاظ على اتجاهه الصعودي رغم فترات التراجع المؤقتة.
 

هل الوقت مناسب للشراء؟

في ظل هذه التحركات، يزداد التساؤل بين المواطنين والمستثمرين: هل هذا وقت مناسب للشراء أم الانتظار؟

ويرى خبراء أن الذهب يظل أصلًا استثماريًا طويل الأجل، حيث يميل إلى الصعود على المدى البعيد، بينما تشهد الأسعار تذبذبًا على المدى القصير، ما يجعل قرارات الشراء أو البيع مرتبطة بالأهداف الاستثمارية لكل فرد.

ويُنصح عادةً بالشراء التدريجي في فترات التراجع، لتقليل مخاطر تقلب الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

توقعات سعر الذهب 

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية تسجيل قمم جديدة في حال استمرار التوترات الدولية أو ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

وفي المقابل، قد يؤدي أي استقرار في الأسواق العالمية أو قوة الدولار إلى تهدئة موجة الصعود مؤقتًا، ما يجعل السوق في حالة ترقب دائم للاتجاه القادم.

