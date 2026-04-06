تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"
الفيومي: موظفو المحليات ليس كلهم فاسدين.. و"2 أو 3% مشوهين العاملين فيها
مقتل اثنين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
أصل الحكاية

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 إبريل 2026

ولاء خنيزي

حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على مستوياتها المرتفعة خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، مدعومة بحركة الأسواق العالمية وتقلبات سعر الدولار، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في بداية التعاملات على النحو التالي:

  • عيار 24: نحو 8194 جنيهًا
  • عيار 21: نحو 7170 جنيهًا
  • عيار 18: نحو 6145 جنيهًا
  • عيار 14: نحو 4766 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: نحو 57360 جنيهًا

مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب، وقد تتغير على مدار اليوم.

عوامل تدعم استقرار الأسعار

استندت حالة الاستقرار الحالية إلى مجموعة من المؤثرات، أبرزها:

  • صعود أسعار الذهب في الأسواق العالمية
  • تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
  • زيادة الإقبال على الذهب في أوقات الأزمات

وسجل عيار 21، الأكثر انتشارًا، نحو 7150 جنيهًا، محققًا زيادة أسبوعية تُقدر بنحو 4.7%.

قفزة ملحوظة منذ بداية 2026

شهد الذهب أداءً قويًا منذ مطلع العام الجاري، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 بنحو 1290 جنيهًا مقارنة بأسعار يناير، وذلك بعدما صعد من 5880 جنيهًا إلى أكثر من 7100 جنيه، وهو ما يعكس تحقيق عائد استثماري قوي يقترب من 21.9% خلال الربع الأول من العام.

توقعات بمزيد من الارتفاع

تشير التقديرات إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد للذهب، خاصة في ظل:

  • تصاعد التوترات العالمية
  • استمرار الطلب على الملاذات الآمنة
  • توقعات بارتفاع الأسعار عالميًا

وقد يصل سعر عيار 21 إلى حدود 7500 جنيه إذا استمرت هذه العوامل.

أداء السوق المحلي

استهل الذهب تعاملات الأسبوع على نفس مستويات إغلاق السبت الماضي، بعد أن نجح في تعويض خسائر سابقة، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 20 جنيهًا لعيار 21 مقارنة بمنتصف التداولات.

ويوصي خبراء السوق بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الشراء أو البيع، نظرًا لتقلبها المستمر، مع ضرورة احتساب تكلفة المصنعية التي تختلف من محل لآخر.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

