الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

للمنازل والمحلات.. اعرف هتدفع كام في فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الزيادات الجديدة

ولاء خنيزي

في ظل استمرار الضغوط على قطاع الطاقة عالميًا، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحديث أسعار الكهرباء لبعض الشرائح، مع الإبقاء على الدعم الموجه لمحدودي الاستهلاك دون تغيير.

زيادة ملحوظة على القطاع التجاري

شملت التعديلات رفع أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية بمتوسط يقارب 20%، وجاءت الشرائح الجديدة على النحو التالي:

  • من 0 إلى 100 كيلووات: 100 قرش بدلًا من 85 قرشًا.
  • من 101 إلى 250 كيلووات: 2 جنيه بدلًا من 1.68 جنيه.
  • من 251 إلى 1000 كيلووات:
    • حتى 600 كيلووات: 264 قرشًا بدلًا من 220 قرشًا.
    • من 601 إلى 1000 كيلووات: 272 قرشًا بدلًا من 227 قرشًا.
  • أكثر من 1000 كيلووات: 279 قرشًا بدلًا من 233 قرشًا.

ثبات الأسعار للمنازل حتى 2000 كيلووات

أكدت الوزارة استمرار تثبيت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي حتى 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، وهو ما يشمل النسبة الأكبر من المشتركين.

وجاءت الأسعار كالتالي:

أولًا: الشرائح المُثبتة (بدون زيادة)

  • من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا.
  • من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا.

من 101 إلى 650 كيلووات/ساعة:

  • من 0 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا.
  • من 201 إلى 350 كيلووات: 155 قرشًا.
  • من 351 إلى 650 كيلووات: 195 قرشًا.

حتى 2000 كيلووات/ساعة:

  • من 0 إلى 1000 كيلووات: 210 قروش.
  • من 0 إلى 2000 كيلووات: 223 قرشًا.

ثانيًا: الشرائح التي تم تطبيق زيادة عليها

أوضحت الوزارة أن من يتجاوز استهلاكه 2000 كيلووات/ساعة شهريًا سيخضع لزيادة بنسبة 16%، ليصل سعر الكيلووات إلى 258 قرشًا، في إطار تحميل الشرائح الأعلى استهلاكًا جزءًا أكبر من التكلفة.

 

أسباب الزيادة

أرجعت الوزارة القرار إلى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، نتيجة التوترات الدولية، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الكهرباء محليًا.

 

رسائل طمأنة

أكدت الوزارة أن الدعم مستمر للفئات الأقل استهلاكًا، كما أن غالبية المواطنين لن تتأثر بالزيادة، فضلًا عن أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرارية الخدمة

 

ماذا يعني القرار لأصحاب الأنشطة التجارية؟

  • زيادة مباشرة في قيمة الفواتير الشهرية.
  • ارتفاع تكلفة التشغيل خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك.
  • ضرورة الاعتماد على أساليب ترشيد الكهرباء لتقليل النفقات.
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

رئيس هيئة الرقابة النووية: أجواء مصر آمنة تماماً.. ونرصد "الخلفية الإشعاعية" للمنطقة لحظياً

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

