قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
هل الدعاء يغير القدر؟.. علي جمعة يوضح تأثير الدعاء
بقوة 420 حصانًا.. سوبارو تطرح جيتاواي 2027| صور
طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت
مصدر أمني عراقي: إسقاط مسيرتين قرب القنصلية الأمريكية في أربيل
أدار مباراة في ليبيا أمس.. توفيق السيد ينتقد اختيار حكم لقاء الأهلي وسيراميكا
اقتصاد

جرام الذهب المحلي يقل عن العالمي 55 جنيهًا رغم صعود الأوقية

كشف تقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، رغم ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، وسط حالة من التقلبات التي سيطرت على الأسواق مع بداية التداولات، وتوقعات بتراجع حدة التوترات المرتبطة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد تقارير عن احتمالات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
 

وأوضح الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 7140 جنيهًا بانخفاض نحو 10 جنيهات عن إغلاق الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 14 دولارًا لتسجل 4690 دولارًا. كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8160 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6120 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57120 جنيهًا.


وأشار التقرير إلى أن الأسواق المحلية تتداول حاليًا بأسعار تقل عن السعر العالمي بحوالي 55 جنيهًا للجرام، نتيجة تراجع الطلب واستمرار حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية. وعلى صعيد الفضة، سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 136 جنيهًا، وعيار 925 نحو 126 جنيهًا، وعيار 800 نحو 109 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 1008 جنيهات، رغم استقرار الأوقية عالميًا عند 73 دولارًا.


وأكد التقرير أن أسعار الذهب العالمي شهدت تقلبات خلال التداولات، حيث ارتفعت الأوقية إلى 4690 دولارًا بعد أن لامست مستوى 4700 دولار، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، رغم توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تحد من مكاسب الذهب. كما ساهمت الاضطرابات في أسعار النفط والجغرافيا السياسية في دعم المعدن النفيس، وسط متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة وتأثيرها على السياسة النقدية والطلب على الذهب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ترشيحاتنا

Pixel 10a

تفكيك Pixel 10a يكشف عن هاتف صديق للإصلاح بدرجة 8.5/10

Google Messages

سامسونج تنهي تطبيق الرسائل وتطلب من المستخدمين الانتقال إلى Google Messages

تطبيق الواتساب

ميزة منتظرة تظهر .. تشغيل حسابي واتساب على آيفون

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد