جرام الذهب المحلي يقل عن العالمي 55 جنيهًا رغم صعود الأوقية

كشف تقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، رغم ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، وسط حالة من التقلبات التي سيطرت على الأسواق مع بداية التداولات، وتوقعات بتراجع حدة التوترات المرتبطة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد تقارير عن احتمالات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.



وأوضح الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 7140 جنيهًا بانخفاض نحو 10 جنيهات عن إغلاق الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 14 دولارًا لتسجل 4690 دولارًا. كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8160 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6120 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57120 جنيهًا.



وأشار التقرير إلى أن الأسواق المحلية تتداول حاليًا بأسعار تقل عن السعر العالمي بحوالي 55 جنيهًا للجرام، نتيجة تراجع الطلب واستمرار حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية. وعلى صعيد الفضة، سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 136 جنيهًا، وعيار 925 نحو 126 جنيهًا، وعيار 800 نحو 109 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 1008 جنيهات، رغم استقرار الأوقية عالميًا عند 73 دولارًا.



وأكد التقرير أن أسعار الذهب العالمي شهدت تقلبات خلال التداولات، حيث ارتفعت الأوقية إلى 4690 دولارًا بعد أن لامست مستوى 4700 دولار، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، رغم توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تحد من مكاسب الذهب. كما ساهمت الاضطرابات في أسعار النفط والجغرافيا السياسية في دعم المعدن النفيس، وسط متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة وتأثيرها على السياسة النقدية والطلب على الذهب.