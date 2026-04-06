هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أبريل 2026

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في الأسواق المصرية، انخفاضاً بعد أن وصل سعر الأوقية 4690 دولار، ويظل المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 أبريل 2026

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 لنحو ، 8130جنيهًا.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8050 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

كما بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 لنحو 7100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6100 جنيهًا.

أما سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم بلغ نحو 6040 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

كما سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4745 جنيها.

ووثل سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4695 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم وصل لحوالي 56920 ألف جنيه.

وسجل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي56360 ألف جنيه.

الأونصة بالدولار:

ووصل سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4690دولار.

سعر بيع أوقية الذهب في مصر

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 252915 جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 250430 جنيهًا.