شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 استقراراً نسبياً في الأسواق، وفقاً لما نشر في موقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 563.50درهم إماراتي.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 521.75 درهم إماراتي.

ووصل الذهب عيار 21 لنحو 500.25 درهم إماراتي.

كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 428.75 درهما إماراتيا.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات

بلغ سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم 17526.75درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

كما سجل سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم نحو 4002 دراهم إماراتية.

سعر الذهب عالميا

ويبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4676 دولار أمريكي.