الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 أبريل  2026

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8130جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو  8050 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6100  جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6040 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4745 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4695 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56920 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي56360 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 252915 جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 250430  جنيهًا.

 سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 54.08 جنيه مقابل 54.39 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4676 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

