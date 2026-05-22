الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد: أجواء ربيعية معتدلة واستمرار انخفاض الحرارة طوال الأسبوع

رحمة سمير

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأوضحت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 29 و30 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة تصل فيها العظمى إلى 35 و37 درجة بالأقصر وأسوان.

وأضافت أن الطقس خلال ساعات الليل يكون معتدلًا إلى مائل للبرودة، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، مع تسجيل الصغرى بالقاهرة بين 18 و19 درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة جدًا لامتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أنها أمطار غير مؤثرة.

كما لفتت إلى نشاط نسبي للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س، ما يساعد على تلطيف الأجواء، دون وجود رياح محملة بالأتربة أو الرمال المثارة خلال الفترة الحالية.

وأكدت أن الشبورة المائية ظهرت صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية.

وشددت “غانم” على أن الأجواء المستقرة ستستمر طوال الأسبوع المقبل وحتى فترة عيد الأضحى، مع بقاء درجات الحرارة حول 30 و31 درجة بالقاهرة الكبرى، ناصحة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، خاصة في محافظات الصعيد، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار بسبب طبيعة فصل الربيع المتقلبة.

