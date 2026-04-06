الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الجنيه الذهب في البحرين اليوم الإثنين

الجنيه الذهب- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين نحو 56.525 دينار بحريني.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في البحرين حوالي 51.825 دينار بحريني.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين حوالي 49.475 دينار بحريني.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين نحو 42.400 دينار بحريني.

أسعار أوقية الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم لـ الأوقية بلغت 1758.325 دينار بحريني.

سعر الجنيه الذهب في البحرين

أسعار الذهب في البحرين اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 395.725 دينار بحريني.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4676 دولار أمريكي.

مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

- معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

- أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

- كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

