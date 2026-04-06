تراجع الذهب وارتفاع الفضة.. آخر تطورات أسعار الذهب والفضة محليا وعالميا

شهدت أسعار الذهب والفضة اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 تحركات متباينة على المستويين المحلي والعالمي، في ظل تغيرات مستمرة بحركة الأسواق العالمية وتوجهات المستثمرين.

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم، واستمر الانخفاض منذ بداية التداولات الصباحية، قبل أن تتراجع مرة أخرى في منتصف التعاملات بقيمة تراوحت بين 10 إلى 20 جنيهًا للجرام.

وجاء هذا التراجع في السوق المحلية بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب عالميًا، والتي سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 24: 8093 جنيهًا للشراء و 8149 جنيهًا للبيع

عيار 22: 7417 جنيهًا للشراء و 7470 جنيهًا للبيع

عيار 21: 7080 جنيهًا للشراء و 7130 جنيهًا للبيع

عيار 18: 6065 جنيهًا للشراء و 6111 جنيهًا للبيع

عيار 14: 4713 جنيهًا للشراء و 4753 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 57040 جنيهًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، حيث صعدت الأونصة بنسبة 0.4% لتسجل أعلى مستوى عند 4696 دولارًا، بعد أن افتتحت التعاملات عند 4638 دولارًا، فيما سجلت أدنى مستوى عند 4600 دولار في بداية الجلسة.

وعلى عكس تراجع الذهب محليًا، شهدت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، لتتحرك في اتجاه مغاير، مدعومة بزيادة الطلب عليها باعتبارها أحد البدائل الاستثمارية للذهب، خاصة في فترات التوترات الاقتصادية.

وتُعد الفضة من المعادن التي يلجأ إليها بعض المستثمرين كملاذ بديل، نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالذهب.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الفضة في مصر اليوم كالتالي:

جرام الفضة عيار 999: 126.08 جنيهًا

جرام الفضة عيار 958: 120.78 جنيهًا

جرام الفضة عيار 925: 116.62 جنيهًا

جرام الفضة عيار 900: 113.47 جنيهًا

جرام الفضة عيار 800: 100.86 جنيهًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% لتسجل نحو 71.98 دولارًا للأونصة.