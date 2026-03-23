واشنطن بوست: توسع غير مسبوق لعملاء الهجرة في المطارات الأمريكية بعد تهديد ترامب
وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
بدون أسيست وهدف يتيم.. صيام تهديفي لـ زيزو " صفقة القرن" محليا وقاريا
إيران تهدد بإغلاق الخليج الفارسي بالكامل وزرع ألغام بحرية حال استهداف سواحلها
خسائر كبيرة للذهب والفضة بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتزايد ضغوط التضخم
رئيس الوزراء البريطاني: مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق
ترامب : السلام يتحقق من خلال القوة.. وإسرائيل تشن غارات على طهران
إعلام إسرائيلي: بلاغات عن سقوط رؤوس عنقودية في عدة مناطق بتل أبيب
إسرائيل تشدد قيود السفر الجوي.. تقليص الرحلات والمسافرين وسط تصاعد التهديدات
"خبطتين في الرأس توجع".. غياب 3 نجوم سوبر عن ودية مصر والسعودية
التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج ضمن أولويات الوزارة
سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
أخبار العالم

خسائر كبيرة للذهب والفضة بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتزايد ضغوط التضخم

الذهب والفضة يتكبدان خسائر حادة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد الضغوط التضخمية
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد، متخلية عن معظم مكاسبها منذ بداية العام، لتسجل انخفاضا لليوم التاسع على التوالي، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وما صاحبها من زيادة المخاطر التضخمية وارتفاع التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 8.8%، خلال تداولات اليوم الاثنين، ليسجل 4100.36 دولارا للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب 10% إلى 4119.10 دولارا، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ بداية عام 2026.

وكان المعدن الأصفر قد فقد 10% خلال الأسبوع الماضي، في أسوأ أداء أسبوعي له منذ سبتمبر 2011، فيما خسر الذهب الفوري نحو 25% من قيمته منذ بلوغه مستوى قياسيا عند 5594.92 دولارا للأوقية في نهاية يناير الماضي.

وفي السياق ذاته، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 8.3% إلى 62.24 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، كما تراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 11.7% إلى 61.66 دولارا.

وامتدت موجة التراجع إلى بقية المعادن النفيسة، حيث هبطت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 10.6% إلى 1760.90 دولارا للأوقية، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 6.7% إلى 1347.50 دولارا.

يأتي هذا التراجع في أسعار الذهب، الذي يعد تقليديا أحد أهم أصول الملاذ الآمن في أوقات اضطرابات الأسواق، في ظل المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة نتيجة الصراع مع إيران.

ويرى محللون أن احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة، على خلفية تداعيات الحرب، قد تعزز الإقبال على السندات الحكومية، على حساب المعادن النفيسة التي لا تدر عائدا.

وفي المقابل، واصلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعها خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، في ظل التصعيد الأخير للصراع، ما حدّ من وجود ملاذات آمنة واضحة أمام المستثمرين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

خالد الغندور

إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

علي الحجار

موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

عصام عمر

عصام عمر يكشف لصدى البلد كواليس أصعب مشاهده في عين سحرية

الفنانة رحمة أحمد

وعكة صحية.. رحمة أحمد تكشف سبب فقدان وزنها بشكل كبير

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها
بملابس كاجوال.. ريم سامى تحتفل بالعيد رفقة زوجها

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد